На российском рынке появился новый туроператор OneClick Travel

В марте на туристический рынок России вышел международный туроператор OneClick Travel. Компания предлагает туры в Египет, Вьетнам, на остров Хайнань (Китай) и другие страны Юго-Восточной Азии, а также в Турцию, сообщает АТОР.
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