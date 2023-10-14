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Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута МУС. «Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления «Об обратном признании юрисдикции Международного уголовного суда», — следует из сообщения на сайте главы государства.

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