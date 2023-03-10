Закон и Порядок

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Штат Georgia: кто стоял и стоит за финансированием грузинских протестов?

Штат Georgia: кто стоял и стоит за финансированием грузинских протестов?

Коротко: ·      6 марта в Грузии начались уличные протесты вследствие поддержки парламентом нового «Закона о прозрачности иностранного влияния» ·      «Закон о прозрачности иностранного влияния» требует от НПО регистрации в качестве «агентов иностранного влияния», если их иностранное финансирование составляет более 20 % от их общего дохода ·      Для разгона протестов полиция использовала слезоточивый газ и водомёты, десятки активистов были арестованы ·      Под давлением протестующих правящая партия страны «Грузинская мечта» заявила, что выполнит их требования и отзовёт законопроект ·      Оппозиция призвала к продолжению протестов Предыстория Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который его противники называют аналогом российского закона об «иноагентах», был инициирован 14 февраля движением «Сила народа» (это часть депутатов правящей партии «Грузинская мечта», которые вышли из партии, но, де-факто, остались её ближайшими союзниками, и вместе с «Грузинской мечтой» составляют большинство в парламенте страны).

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