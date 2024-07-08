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Спасение женщины на Шибаевском пруду: спасатели вытащили из воды

Спасение женщины на Шибаевском пруду: спасатели вытащили из воды

Вечером 7 июля спасатели вытащили тонущую женщину на Шибаевском пруду в Москве. Спасение произошло благодаря оперативным действиям спасателей станции «Кузьминки» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

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