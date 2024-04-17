Стали известны подробности ликвидации террориста в Москве возле синагоги

Планировавший теракт в Москве был ликвидирован недалеко от синагоги Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в столичном районе Отрадное, сообщил РИА Новости глава этой религиозной общины, раввин Довид Карпов.
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