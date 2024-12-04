⚡Заболевшим школьникам разрешат не делать уроки Министерство Просвещения выпустило новые методические рекомендации по тому, как организовывать домашнюю работу.
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⚡Заболевшим школьникам разрешат не делать уроки Министерство Просвещения выпустило новые методические рекомендации по тому, как организовывать домашнюю работу.