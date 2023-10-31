Марочко: У солдат ВСУ под Сватово обнаружили опасную инфекцию

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко , сообщилсообщил, что несколько украинских солдат из 15-го полка и 5-й бригады нацгвардии Украины со Сватовско-Кременского участка были госпитализированы в Славянске с диагнозом лептоспироз — опасное инфекционное заболевание.