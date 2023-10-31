ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

661 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    оч хорошо что ушлиСоставлен список ...
  • Вадим Кузнецов
    Это не протестующие. Это погромщики, устроившие мятеж прямо во время СВО. Сил полно, энергии через край. Авдеевка жде...Депутат Хамзаев н...
  • holms sherlok
    назад, обратно, без права въездаШкольник на Валда...

Марочко: У солдат ВСУ под Сватово обнаружили опасную инфекцию

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко , сообщилсообщил, что несколько украинских солдат из 15-го полка и 5-й бригады нацгвардии Украины со Сватовско-Кременского участка были госпитализированы в Славянске с диагнозом лептоспироз — опасное инфекционное заболевание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх