Неизвестный пытался задушить женщину в Новосибирске: ВИДЕО

Нападение на прохожую в Академгородке попало на видео. Агрессора ищут правоохранительные органы. Вечером, 24 апреля, во дворе дома № 10 на улице Российской на женщину напал неизвестный в темной куртке с надписью USA на спине.
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