Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    "Как рассказал Сибкрай.ru председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправлени...Мэрия спешно ликв...
  • Дмитрий Гурин
    Да многовато новеньких появилось, и все пытаются жить по своим прошлым или личным законам и понятиям. Вот только наши...«Скоро будет позд...
  • Eduard
    Да кому она нужна?Новосибирская пол...

Неизвестный пытался задушить женщину в Новосибирске: ВИДЕО

Неизвестный пытался задушить женщину в Новосибирске: ВИДЕО

Нападение на прохожую в Академгородке попало на видео. Агрессора ищут правоохранительные органы. Вечером, 24 апреля, во дворе дома № 10 на улице Российской на женщину напал неизвестный в темной куртке с надписью USA на спине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх