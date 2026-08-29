Миронов день и Вдовьи помочи: народные традиции и погодные приметы 30 августа

Как помочь вдовам и не навлечь беду в Миронов день 30 августа.30 августа православные христиане вспоминают святого Мирона — пресвитера, жившего в III веке и казнённого за веру в 250 году.
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