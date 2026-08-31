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Russian aerial strike on Kyiv destroys schoolbook printing plant

Russian aerial strike on Kyiv destroys schoolbook printing plant

A Russian attack on Kyiv destroyed a printing plant that was in the process of turning out 1.3 million school text books, about 10% of the total.

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