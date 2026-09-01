«Герань-5» свела с ума украинскую ПВО

Реактивная Герань-5 выходит на 600 км/ч и по профилю ближе к малой крылатой ракете. Киев принял Alexa Spatium и обещал Crazy, но скорость перехватчиков буксует на 365 км/ч.
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