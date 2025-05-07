Россиянам рассказали, что голова может болеть после уборки из-за бытовой химии

Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что головная боль после наведения чистоты в доме — нередкое явление, которое чаще связано с воздействием летучих органических соединений (ЛОС), выделяющихся из моющих и чистящих средств.