Любите фильмы про Чужих? Спорим, тогда этот тест вы не пройдете! Только любители фильмов про Чужих пройдут этот тест!

Докажите, что вы глубоко проникли в тему и они вам не чужие! фото: YouTubeСегодня — юбилей у Сюзанны Александровны Уивер, которую весь мир знает как Сигурни Уивер (а родня и районное УФМС — под именем Сьюзан Александра Уивер).