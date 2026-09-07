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«Упаковочные системы» нарастят производство в Лобне на 50%

«Упаковочные системы» нарастят производство в Лобне на 50%

Компания "Упаковочные системы" к концу 2027 года увеличит производственные мощности фабрики в подмосковной Лобне с 4 до 6 млрд упаковок в год.

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