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Матвиенко предложила давать квартиру с рождением третьего ребёнка. Ничего не получится из-за миграционной политики

Матвиенко предложила давать квартиру с рождением третьего ребёнка. Ничего не получится из-за миграционной политики

Юрий Кот   Валентина Матвиенко выступила с рядом инициатив в отношении многодетных семей.

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Комментарии
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Алексей Смирнов
Прям таки и конец? Это вы ошибаетесь. самая большая проблема, спровоцировавшая нехватку рабочих рук, это неадекватно высокая прибыль собственников средств производства и банков относительно зарплат наёмных работников. Эти суммы нужно максимально приблизить друг к другу и проблема разрешится.
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20 мин.
Аким Воземчук
Ну конец вряд ли наступит, вы правы,все таки здравомыслие не последняя черта нашего народа,а вот  мигранты в обозримом времени, будут и с каждым годом их будет больше и больше,нехватка рабочих рук стала просто критической , на фоне ежегодной смертности коренных народов России.Официальная статистика  дает цифру в миллион ежегодно ,тут хоть озолоти ,но проблему по вашему это не решит.Пока демография это &quot;терра инкогнита&quot; для российских чиновников ,ни на что рассчитывать не надо.
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12 мин.
СВ
Сергей Васильев
Испокон веков на Руси не допускали торгашей и купечество к решению дел государевых. А сейчас у власти в стране одни торгаши и другие люди не понимающие какие они принимают законы и для чего они нужны. Главное правило чтобы своих детей обеспечить на их раскошную жизнь за бугром
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8 мин.

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