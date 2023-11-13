Юрий Кот Валентина Матвиенко выступила с рядом инициатив в отношении многодетных семей.
Матвиенко предложила давать квартиру с рождением третьего ребёнка. Ничего не получится из-за миграционной политики
Комментарии
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Алексей Смирнов
Прям таки и конец? Это вы ошибаетесь. самая большая проблема, спровоцировавшая нехватку рабочих рук, это неадекватно высокая прибыль собственников средств производства и банков относительно зарплат наёмных работников. Эти суммы нужно максимально приблизить друг к другу и проблема разрешится.
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20 мин.
Аким Воземчук
Ну конец вряд ли наступит, вы правы,все таки здравомыслие не последняя черта нашего народа,а вот мигранты в обозримом времени, будут и с каждым годом их будет больше и больше,нехватка рабочих рук стала просто критической , на фоне ежегодной смертности коренных народов России.Официальная статистика дает цифру в миллион ежегодно ,тут хоть озолоти ,но проблему по вашему это не решит.Пока демография это "терра инкогнита" для российских чиновников ,ни на что рассчитывать не надо.
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12 мин.
СВ
Сергей Васильев
Испокон веков на Руси не допускали торгашей и купечество к решению дел государевых. А сейчас у власти в стране одни торгаши и другие люди не понимающие какие они принимают законы и для чего они нужны. Главное правило чтобы своих детей обеспечить на их раскошную жизнь за бугром
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8 мин.
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