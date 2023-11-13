Матвиенко предложила давать квартиру с рождением третьего ребёнка. Ничего не получится из-за миграционной политики

Алексей Смирнов Прям таки и конец? Это вы ошибаетесь. самая большая проблема, спровоцировавшая нехватку рабочих рук, это неадекватно высокая прибыль собственников средств производства и банков относительно зарплат наёмных работников. Эти суммы нужно максимально приблизить друг к другу и проблема разрешится.

Аким Воземчук Ну конец вряд ли наступит, вы правы,все таки здравомыслие не последняя черта нашего народа,а вот мигранты в обозримом времени, будут и с каждым годом их будет больше и больше,нехватка рабочих рук стала просто критической , на фоне ежегодной смертности коренных народов России.Официальная статистика дает цифру в миллион ежегодно ,тут хоть озолоти ,но проблему по вашему это не решит.Пока демография это "терра инкогнита" для российских чиновников ,ни на что рассчитывать не надо.