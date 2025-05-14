Владимир Колокольцев и Улан Ниязбеков обсудили актуальные вопросы российско-киргизского сотрудничества в правоохранительной сфере

«Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел встречу с Министром внутренних дел Киргизской Республики генерал-лейтенантом милиции Уланом Ниязбековым.
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