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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при Финляндии. Сакамото, Сумийоши, Миура, Аймо, Чок и Бейтс представят показательные номера

Гран-при по фигурному катанию-2023/24 5-й этап Grand Prix Espoo Эспоо, Финляндия Показательные выступления Начало – 15:00 по московскому времени.

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