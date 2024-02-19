Юлия Снигирь дала свой ответ недовольным фильмом «Мастер и Маргарита»

Актриса Юлия Снигирь, сыгравшая главную женскую роль в фильме “Мастер и Маргарита”, в интервью РИА Новости выразила свое мнение о негативных отзывах зрителей относительно новой экранизации романа Михаила Булгакова.
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