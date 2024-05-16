Делегация от Иркутской области во главе с губернатором работает в Китае

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 16 мая работает в Пекине. Он отправился в поездку в составе делегации, сопровождающей президента России Владимира Путина в его государственном визите в Китайскую Народную Республику.
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