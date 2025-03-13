Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зачем большевики поставили памятник Иуде Искариоту в 1918 году?

Зачем большевики поставили памятник Иуде Искариоту в 1918 году?

В 1918 году в Свияжске (Татарстан) установили памятник Иуде Искариоту, который предал Христа. Участие в открытии монумента принял председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, а поэтому не трудно догадаться – скульптура должна была стать одним из инструментов пропаганды новой власти.

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