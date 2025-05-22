Астраханская прокуратура заставила районную администрацию вернуть 40 гектаров земли в лесной фонд

Эту землю незаконно отдали в аренду под выращивание сельхозпродукции. В ходе проверки земельного законодательства прокуратура Наримановского района установила, что районная администрация при отсутствии полномочий по распоряжению землями лесного фонда (которые, кстати, относятся к федеральной собственности) передала в аренду третьему лицу два участка из указанной категории общей площадью более 40 гектаров.