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Астраханская прокуратура заставила районную администрацию вернуть 40 гектаров земли в лесной фонд

Астраханская прокуратура заставила районную администрацию вернуть 40 гектаров земли в лесной фонд

Эту землю незаконно отдали в аренду под выращивание сельхозпродукции. В ходе проверки земельного законодательства прокуратура Наримановского района установила, что районная администрация при отсутствии полномочий по распоряжению землями лесного фонда (которые, кстати, относятся к федеральной собственности) передала в аренду третьему лицу два участка из указанной категории общей площадью более 40 гектаров.

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