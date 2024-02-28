Небензя: США наносят авиаудары по позициям борющейся с ИГИЛ сирийской армии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что американская авиация наносит удары по сирийским войскам, которые сражаются с боевиками группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), сообщает ТАСС.
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