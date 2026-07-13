Чувство вины и страх сказать что-то не то: 8 признаков того, что вами манипулируют

Проверьте у себя Фильм «Только ты и я» (2023), 18+Манипуляцией психологи называют форму психологического воздействия, при которой один человек явно или скрыто влияет на мысли, чувства или поведение другого ради собственной выгоды.
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