В ЮАР действует крупная политическая партия, призывающая к геноциду белого населения, заявил американский предприниматель Илон Маск, который родился и рос в Претории.
Маск заявил о призывах крупной партии в ЮАР к геноциду белых
Комментарии
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alik3456 Джексон
Зря чтоль он амфитамин употребляет, вот мозги сворачиваются в трубочку...
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8 час.
Светлана Петрова
Да у них в собственной стране геноцид белых уже, черная масса и во власти и в фильмах, или близко к тому
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7 час.
Генрих
При всем этом буры попросились в Россию...мол у вас там институт семьи и традиционные ценности в почете. Ага. Щаз. Это надо провентилировать и согласовать, тем более, что у нас неимоверная любоФь с негр...с афро-африканцами произросла в рамках БРИКСа... Трамп решил проблему с пол-пинка... Маск - красавыло, деньги не по наследству получил, а мозгами приумножил. Авантюрист и...пришелец из будущего.
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5 час.
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