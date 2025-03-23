Маск заявил о призывах крупной партии в ЮАР к геноциду белых

Да у них в собственной стране геноцид белых уже, черная масса и во власти и в фильмах, или близко к тому

Генрих

При всем этом буры попросились в Россию...мол у вас там институт семьи и традиционные ценности в почете. Ага. Щаз. Это надо провентилировать и согласовать, тем более, что у нас неимоверная любоФь с негр...с афро-африканцами произросла в рамках БРИКСа... Трамп решил проблему с пол-пинка... Маск - красавыло, деньги не по наследству получил, а мозгами приумножил. Авантюрист и...пришелец из будущего.