МОК не будет менять решения о допуске россиян после жалобы европейских стран

В организации остались привержены своей миссии по сохранению спортивных ценностей. Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил решение о допуске российских спортсменов к соревнованиям после жалобы европейских стран, сообщает агентство Reuters.
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