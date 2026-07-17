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МОК не будет менять решения о допуске россиян после жалобы европейских стран

МОК не будет менять решения о допуске россиян после жалобы европейских стран

В организации остались привержены своей миссии по сохранению спортивных ценностей. Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил решение о допуске российских спортсменов к соревнованиям после жалобы европейских стран, сообщает агентство Reuters.

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