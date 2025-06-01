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«Я тебе шею сломаю»: Угрожавшие прямо в полиции иноземцы оказались не такими простыми как оказалось. Безработные, но авто по 10 млн.

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Avia.pro - СМИ   В районе Северное Измайлово в Москве разгорелся скандал, начавшийся с банального дорожного инцидента, но переросший в бурное выяснение отношений с угрозами и нападением.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
В Москве черных больше , чем москвичей.Скоро  москвичи будут ходить и бояться.
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1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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1 час.
Владимир Тихомиров
Кажется всё идёт к тому,что люди найдут такую &quot;структуру&quot;,которая будет реально &quot;решать вопросы&quot;. Конкретно и жёстко. Как говориться,когда гирька до полу упадет.
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37 мин.
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