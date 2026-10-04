Медведев победил Серундоло и вышел в полуфинал ATP 500 в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира ATP 500 в Пекине. В матче 1/4 финала он победил аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
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