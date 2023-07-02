CS:GO PRIME – STEAM – ИНВЕНТАРЬ Приобретая данный товар вы получаете: ✅Аккаунт St...

CS:GO PRIME – STEAM – ИНВЕНТАРЬ Приобретая данный товар вы получаете:✅Аккаунт Steam с CSGO и гарантированным Prime статусом✅Предоставляемый аккаунт общий✅На аккаунте может присутствовать инвентарь и баланс на сумму до 100$✅Могут присутствовать предметы csgo✅Отсутствие временных блокировок в CSGO✅Отсутствие vac бана в CSGO✅В других играх возможен vac✅На аккаунтах сыгранно 10+ часов✅Данные вида логин:пароль от аккаунта✅Моментальное получение данных от аккаунта✅В CSGO наигранно минимум 10 часов игры✅Запрещено играть с читами на аккаунте✅Гарантия на товар пожизненнаяВажно знать! При получении вами аккаунта и после блокировки в игре, замена не предоставляется После покупки не оставляйте отрицательный отзыв, просто напишите продавцу На аккаунте возможна последняя активность Менять данные от аккаунта запрещено Доступ к почте… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.