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ФедералПресс

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Россия готовит ответ Starlink: экс-глава Google Шмидт оценил возможности «Рассвета»

Россия готовит ответ Starlink: экс-глава Google Шмидт оценил возможности «Рассвета»

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. Запуск полноценной низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» может дать российским Вооруженным силам серьезное преимущество в противостоянии с Украиной.

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