Стоит ли ходить в туалет каждый раз перед выходом на улицу?

Привычка посещать туалет перед выходом из дома “на всякий случай”, знакома многим. На первый взгляд, она кажется практичной, ведь никто не хочет оказаться в неудобной ситуации, испытывая острую потребность в туалете посреди дороги.
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