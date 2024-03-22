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Закон, порядок, государство

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Подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели

Подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели

В расчётное время ракета «Калибр» успешно поразила назначенную цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае.

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