Washington Post предсказывает скорое поражение двухсотлетней гегемонии Запада

Олсен полагает, что доминирование западных стран в мире основывалось на их экономической мощи, так как в 2000-м году они производили почти 80% мирового продукта, однако уже к 2020 году этот показатель снизился до 60,4 процента и продолжает падать.
Олсен полагает, что доминирование западных стран в мире основывалось на их экономической мощи, так как в 2000-м году они производили почти 80% мирового продукта, однако уже к 2020 году этот показатель снизился до 60,4 процента и продолжает падать.
Свежие комментарии