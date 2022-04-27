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Washington Post предсказывает скорое поражение двухсотлетней гегемонии Запада

Washington Post предсказывает скорое поражение двухсотлетней гегемонии Запада

Олсен полагает, что доминирование западных стран в мире основывалось на их экономической мощи, так как в 2000-м году они производили почти 80% мирового продукта, однако уже к 2020 году этот показатель снизился до 60,4 процента и продолжает падать.

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