В Колыванском районе Новосибирской области с августа по начало октября в рамках регулирования численности ликвидировали 33 медведя, сообщил глава управления по охране животного мира регионального минприроды Семён Доплер.
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