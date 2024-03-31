Медработники из малых городов и сел с апреля будут получать соцвыплаты

Медикам в малых городах, районных центрах и селах с 1 апреля повысят зарплаты. Об этом заявил РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии