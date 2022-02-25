Правильная мама

Сынуля четыре дня был с друзьями на Селигере. На даче у кого-то. Позавчера вернулся очень странным. Был заподозрен в близкой связи со Свидетелями Иеговы, ибо второй день не отлипает от меня, ходит за мной как хвост, улыбается, и всё время говорит: "Дай же я тебя обниму! Ты даже не представляешь: какая ты офигенная! Нет, чота я мало тебя обнял, дай ещё раз обниму!" Я сначала думала, что это его так от радости раскукурузило: мы тут ему велосипед новый купили, пока он на Селигерах жизнь прожигал.