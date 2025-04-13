17 домов частично разрушены при землетрясении в Таджикистане

Нетелев Роберт; Поздняков Роберт/ТАСС 17 жилых домов были частично разрушены в результате землетрясения на востоке Таджикистана, сообщили в центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве страны.