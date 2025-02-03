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Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID

Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID

Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марка Рубио исполняющим обязанности директора Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) и запустил пересмотр иностранной помощи структуры.

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