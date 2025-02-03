Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID

Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марка Рубио исполняющим обязанности директора Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) и запустил пересмотр иностранной помощи структуры.
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