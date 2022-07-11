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Правительство выделило 37,1 млрд рублей на замену зарубежного ПО российским

Правительство выделило 37,1 млрд рублей на замену зарубежного ПО российским

Российские власти направили 37,1 млрд рублей в качестве софинансирования проектов по созданию и внедрению отечественного программного обеспечения (ПО), которое заменит зарубежные разработки, заявил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

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