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Офицер ЛНР Марочко: Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии

Офицер ЛНР Марочко: Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии

Гражданские машины с логотипами международной гуманитарной миссии на иностранных номерах доставляют Вооруженным силам Украины оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск (Бахмут), заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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