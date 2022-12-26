Офицер ЛНР Марочко: Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии

Гражданские машины с логотипами международной гуманитарной миссии на иностранных номерах доставляют Вооруженным силам Украины оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск (Бахмут), заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.