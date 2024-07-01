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В Иркутской области снова взялись за строительство Братского металлургического

В Иркутской области снова взялись за строительство Братского металлургического завода Планы реализации проекта появились еще в Советском Союзе.

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