В Иркутской области снова взялись за строительство Братского металлургического завода Планы реализации проекта появились еще в Советском Союзе.
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В Иркутской области снова взялись за строительство Братского металлургического завода Планы реализации проекта появились еще в Советском Союзе.
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