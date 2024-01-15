Многие, конечно, заметили, что в последнее время ВС России стали гораздо чаще наносить мощнейшие ракетные удары по различным целям на территории Украины.
Вот это - точно за Белгород. У Украины больше нет спецов по ПВО
Комментарии
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Владимир Бурмистров
Выучили на свою голову... Хорошо, что хоть и с опозданием, но исправили ошибку.
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18 час.
Сергей Елисеев
Уничтожать объекты ВПК Украины надо было с самого начала СВО. Решать проблемы по мере их поступления в военное время - преступление. Предупреждён, значит обезопасен. Как всегда долго запрягаем.
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18 час.
Вячеслав Шашков
Удивляет другое, в период Ковида ВСЕ были высоко классными вирусологами, а сейчас они же стали военными СТРАТЕГаМИ которые не отрываясь от диванов дают советы и рекомендации военным.
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17 час.
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