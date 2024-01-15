Вот это - точно за Белгород. У Украины больше нет спецов по ПВО

Владимир Бурмистров Выучили на свою голову... Хорошо, что хоть и с опозданием, но исправили ошибку.

Сергей Елисеев Уничтожать объекты ВПК Украины надо было с самого начала СВО. Решать проблемы по мере их поступления в военное время - преступление. Предупреждён, значит обезопасен. Как всегда долго запрягаем.