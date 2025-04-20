Радиостанция Судного дня стала очень говорливой: Пугающие откровения УВБ-76

14 апреля в эфире легендарной радиостанции UVB-76 вновь прозвучали четыре зашифрованных сообщения. Каждое из них состояло из коротких фраз и сопровождалось странными словами: "нептун", "тимус", "лисоплащ" и "нутобакс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии