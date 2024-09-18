В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений школьнику в Москве

В соцмедиа сообщается, что в одной из столичных специализированных школ избили 10-летнего ребенка. Отмечается, что сам мальчик из-за особенностей развития не смог рассказать, кто нанес ему телесные повреждения.
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