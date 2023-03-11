Украинские боевики продолжают обстреливать левобережье Херсонщины

ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре ряда населённых пунктов Херсонской области.Вчера украинские военные выпустили более 70 снарядов по населенным пунктам: Корсунка, Казачьи Лагеря, Алешки, Покровское, Днепряны, Солонцы и Голая Пристань.