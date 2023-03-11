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Украинские боевики продолжают обстреливать левобережье Херсонщины

Украинские боевики продолжают обстреливать левобережье Херсонщины

ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре ряда населённых пунктов Херсонской области.Вчера украинские военные выпустили более 70 снарядов по населенным пунктам: Корсунка, Казачьи Лагеря, Алешки, Покровское, Днепряны, Солонцы и Голая Пристань.

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