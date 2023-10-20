2-й номер драфта Лео Карлссон забросил 1-ю шайбу в НХЛ в дебютном матче за «Анахайм»

2-й номер драфта НХЛ-2023 отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:3). Швед (18 лет 297 дней) стал вторым в списке самых молодых игроков в истории «Дакс», отличившихся в первом матче в лиге.