10 комнатных растений для комнаты с низкой освещенностью

Не у всех в квартире есть солнечная сторона, где можно расставить свою галерею живых цветов. На самом деле это далеко не проблема, так как существуют растения, которым хорошо и уютно в помещении с низкой освещённостью и даже в условиях тени.
Не у всех в квартире есть солнечная сторона, где можно расставить свою галерею живых цветов. На самом деле это далеко не проблема, так как существуют растения, которым хорошо и уютно в помещении с низкой освещённостью и даже в условиях тени.
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