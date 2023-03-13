Красотка

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10 комнатных растений для комнаты с низкой освещенностью

10 комнатных растений для комнаты с низкой освещенностью

Не у всех в квартире есть солнечная сторона, где можно расставить свою галерею живых цветов. На самом деле это далеко не проблема, так как существуют растения, которым хорошо и уютно в помещении с низкой освещённостью и даже в условиях тени.

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