В Сети сообщают, что принадлежащие испанской компании Inditex сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться в Россию.
Западные компании намерены вернуться в Россию
Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Если хотят вернуться, то пусть сначала откроют свои новые филиалы в Крыму, на Донбассе, в херсонской и Запорожье.. Вот тогда только в других городах России. Не захотят, то пусть идут лесом... 😉
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8 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Они нам нужны с их русофобией
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7 час.
николай лейчинский
А так ли нужны они здесь ?! Что нового они нам преподнесут , кроме свинячества ?
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6 час.
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