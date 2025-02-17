Западные компании намерены вернуться в Россию

НЭ

Наталья Эрнст

Если хотят вернуться, то пусть сначала откроют свои новые филиалы в Крыму, на Донбассе, в херсонской и Запорожье.. Вот тогда только в других городах России. Не захотят, то пусть идут лесом... 😉