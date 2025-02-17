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  • Alex Nемо
    Насколько я помню для получения статуса иноагента достаточно того что они получают средства из-за рубежа и не важно о...Дум опять ломится...
  • В С
    А чем пЕндосы лучше гейропейцев ? Они вообще всю свою политику всегда строили на лжи.МИД РФ: Не может ...
  • ALEKSANDR LIS
    давно мы не скидывали ига татаро-монгольского за реку Волгу-но можем закинуть и зп Амударью-всех представителей мусул...Дум опять ломится...

Западные компании намерены вернуться в Россию

Западные компании намерены вернуться в Россию

В Сети сообщают, что принадлежащие испанской компании Inditex сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться в Россию.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Если хотят вернуться, то пусть сначала откроют свои новые филиалы в Крыму, на Донбассе, в херсонской и Запорожье.. Вот тогда только в других городах России. Не захотят, то пусть идут лесом... 😉
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8 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Они нам нужны с их русофобией
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7 час.
николай лейчинский
А так ли нужны они здесь ?! Что нового они нам  преподнесут , кроме свинячества ?
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6 час.
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