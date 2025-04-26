НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

173 подписчика

«Астон Вилла» выкупит Рэшфорда, считают букмекеры. Аренда форварда действует до конца текущего сезона

«Астон Вилла» выкупит Рэшфорда, считают букмекеры. Аренда форварда действует до конца текущего сезона

Букмекеры считают, что Маркус Рэшфорд подпишет полноценный контракт с «Астон Виллой». Форвард арендован у «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх