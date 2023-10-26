В единственном в России православном комплексе в Анапе протестировали 33-метровый фонтан

В единственном в России православном комплексе в Анапе протестировали 33-метровый фонтанВ Крещенском парке Анапы, который находится в новом православном просветительском комплексе, не имеющем аналогов в России, завершено создание и тестирование уникального 33-метрового фонтана, рассказывает пресс-служба мэрии курорта.