В единственном в России православном комплексе в Анапе протестировали 33-метровый фонтан

В единственном в России православном комплексе в Анапе протестировали 33-метровый фонтанВ Крещенском парке Анапы, который находится в новом православном просветительском комплексе, не имеющем аналогов в России, завершено создание и тестирование уникального 33-метрового фонтана, рассказывает пресс-служба мэрии курорта.
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