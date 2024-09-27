Разведчики группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Новогродовки

О взятии города сообщили 8 сентября Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Центр» выявили местонахождение подразделений и техники украинской армии в городе Новогродовка в ДНР, переданные артиллерии координаты помогли вскрыть оборону ВСУ и стремительно овладеть Новогродовкой, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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